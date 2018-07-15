МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади принял семь решений в ответ на требования протестующих в южных провинциях страны, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на осведомленный источник.

"В свете общения премьер-министра Хайдера аль-Абади с гражданами и племенами (страны), а также того, что он прислушивается к их требованиям и следит за министерскими комитетами, были приняты семь решений", — заявил источник.

По его словам, эти решения включают немедленное выделение 3,5 триллионов динаров (около 3 миллиардов долларов) для ставшей центром протестов провинции Басра. Эта сумма будет направлена на опреснение воды, решение проблемы перебоев в электроснабжении и предоставление необходимых медицинских услуг.

Источник добавил, что также будут расширены и ускорены инвестиции в строительство жилья и школ, будут созданы рабочие места для безработных и будут увеличены квоты на воду в провинциях Басра, Ди-Кар, Мутанна и Эд-Дивания.

По словам источника, также будет распущен совет директоров аэропорта города Наджаф.

Акции протеста на юге Ирака начались около недели назад с портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели в прошлое воскресенье одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Сейчас протесты перекинулись и на другие провинции юга страны: Майсан, Кербела, Наджаф, Ди-Кар, Басра и Бабиль. Демонстрантов и их "законные требования" поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.

Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест.

Как раннее сообщило государственное телевидение Ирака со ссылкой на свои источники, армейские части страны приведены в состояние повышенной боеготовности на случай обострения ситуации.

Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных моложе 24 лет.