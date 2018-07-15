ДОХА, 15 июл — РИА Новости. Силы безопасности Кувейта внимательно наблюдают за ситуацией на границе с Ираком в связи с беспорядками в соседней стране, пока она не вызывает опасений, сообщил представитель МИД Кувейта в Twitter.

Акции протеста на юге Ирака начались около недели назад с портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели в прошлое воскресенье одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Сейчас протесты перекинулись и на другие провинции юга страны: Майсан, Кербела, Наджаф, Ди-Кар, Басра и Бабиль. Демонстрантов и их "законные требования" поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.

"Кувейт с большим вниманием следит за событиями в соседнем Ираке. Ситуация на северных границах спокойная и безопасная, ничто не внушает опасений. Различные структуры, связанные с безопасностью, следят за происходящим и за развитием ситуации", — заявил представитель МИД.

Министерство выразило уверенность, что власти соседнего Ирака смогут преодолеть кризис.

В свою очередь генеральный штаб армии Кувейта в своем заявлении для прессы указал, что "события, которые происходят вблизи северных границ Кувейта — это внутреннее дело соседней страны, и предпринятые армией совместно с силами безопасности Кувейта действия по укреплению безопасности границы являются лишь превентивными мерами".

Ранее МВД Кувейта сообщило, что к границе эмирата с Ираком отправлены дополнительные силы для контроля за пограничными районами, где войска приведены в состояние повышенной боеготовности.