В Сети возмутились конфузом Трампа на встрече с Елизаветой II

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Видео встречи президента США Дональда Трампа с Елизаветой II, на котором он оттеснил британскую королеву в сторону, возмутило пользователей Сети.

На видеозаписи видно, как американский лидер идет перед королевой, а та безрезультатно пытается догнать и обойти его, затем Трамп встает, преграждая ей дорогу.

Интернет-пользователи обвинили Трампа в нарушении правил этикета, так, комментатор @bagpussforeva назвал его увальнем.

"Я не монархист ни в малейшей степени, но это — настоящее оскорбление Британии. Абсолютно невежественное, недостойное поведение без доли уважения", — написал @mcgregormt.

В свою очередь, @MulletYvonne сочла действия главы Белого дома клоунадой.

Чаепитие с королевой

Ранее ряд СМИ сообщили, что Дональд Трамп и его супруга Мелания опоздали на чаепитие с Елизаветой II, в результате чего королева Великобритании ожидала американского лидера более десяти минут.

Однако прямая трансляция подтверждает, что в пятницу в 16.58 по местному времени (18.58 мск) автомобиль с президентом и первой леди въехал на территорию внутреннего двора Виндзорского замка, а спустя две минуты они уже стояли перед Елизаветой II.

Визит Трампа в Британию

В Букингемском дворце позднее подтвердили, что встреча прошла согласно графика.

Дональд Трамп стал 12-м президентом США, с которым Елизавета II познакомилась лично. Ранее в тот же день Трамп провел переговоры и совместную пресс-конференцию с британским премьером Терезой Мэй.

Мэй от имени королевы пригласила президента США посетить Великобританию во время визита в Вашингтон еще в начале 2017 года. Изначально планировался государственный визит, однако после возмущения многих британцев его статус понизили до официального.

Приезд Трампа в Британию сопровождался массовыми протестами.