Иракские власти ввели комендантский час в объятом протестами Наджафе

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Иракские власти ввели комендантский час в городе Наджаф на юге страны на фоне массовых антиправительственных протестов, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в силах безопасности.
Акции протеста на юге Ирака начались около недели назад с портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели в прошлое воскресенье одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Сейчас протесты перекинулись и на другие провинции юга страны: Майсан, Кербела, ан-Наджаф, Ди-Кар, Басра, Бабиль. Демонстрантов и их "законные требования" поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.
Премьер Ирака Хайдер аль-Абади в четверг вынужден был прервать свой визит в Брюссель, где он принимал участие в заседание международной коалиции по борьбе с ИГ*, и прибыть в Басру для переговоров с протестующими.
Как раннее сообщило государственное телевидение Ирака со ссылкой на свои источники, армейские части страны приведены в состояние повышенной боеготовности на случай обострения ситуации.
Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных моложе 24 лет.
*Террористическая организация, запрещенная в России.