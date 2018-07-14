На Украине зафиксировали четвертый случай заболевания дифтерией с января

КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины зафиксировало четвертый случай заболевания дифтерией в стране с начала года, на этот раз — в Черниговской области, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, в больницу доставили 11-летнего мальчика с отеком шеи, ему ввели противодифтерийную сыворотку. Состояние ребенка тяжелое, мальчик сейчас находится в реанимации. В ближайшее время он будет доставлен в областную реанимацию.
Как отмечается, в поселок, где проживает мальчик, поедет команда эпидемиологов и проведет обследование людей, которые контактировали с мальчиком, оценит угрозы и определит, нужно ли принимать дополнительные меры — например, профилактическое лечение или прививки.