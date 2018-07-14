На Украине зафиксировали четвертый случай заболевания дифтерией с января

КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины зафиксировало четвертый случай заболевания дифтерией в стране с начала года, на этот раз — в Черниговской области, сообщила пресс-служба ведомства.

"Центр общественного здоровья минздрава Украины информирует о четвертом случае заболевания дифтерией на Украине. Новый случай зафиксирован в Черниговской области", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в больницу доставили 11-летнего мальчика с отеком шеи, ему ввели противодифтерийную сыворотку. Состояние ребенка тяжелое, мальчик сейчас находится в реанимации. В ближайшее время он будет доставлен в областную реанимацию.

Как отмечается, в поселок, где проживает мальчик, поедет команда эпидемиологов и проведет обследование людей, которые контактировали с мальчиком, оценит угрозы и определит, нужно ли принимать дополнительные меры — например, профилактическое лечение или прививки.

Дифтерия — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, которое чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Тяжесть болезни обусловлена крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка. Если дифтерия поражает ротоглотку, то также возможно развитие крупа — закупорки дыхательных путей дифтерийной плёнкой и отёком, особенно у детей.