В Барселоне 110 тысяч человек потребовали освободить каталонских политиков

Масштабная акция с требованием освободить каталонских политиков, которых обвиняют в связи с незаконным референдумом о независимости 1 октября 2017 года, прошла в Барселоне

Масштабная акция с требованием освободить каталонских политиков, которых обвиняют в связи с незаконным референдумом о независимости 1 октября 2017 года, прошла в Барселоне

МАДРИД, 14 июл – РИА Новости. Масштабная акция с требованием освободить каталонских политиков, которых обвиняют в связи с незаконным референдумом о независимости 1 октября 2017 года, прошла в Барселоне, по данным Городской гвардии (полиция Барселоны), в ней приняли участие 110 тысяч человек.

Организаторами выступили общественные организации "Каталонская национальная ассамблея", Òmnium Cultural и Каталонская ассоциация за гражданские права. Лидер Òmnium Cultural Жорди Куишар и бывший руководитель "Каталонской национальной ассамблеи" Жорди Санчес вместе с еще семью политиками, находящимися в предварительном заключении, были недавно переведены из мадридских пенитенциарных учреждений в каталонские.

Участники акции под лозунгом "Ни тюрьмы, ни ссылки, мы хотим, чтобы вы были дома" требовали снять все обвинения с подозреваемых – как находящихся в заключении, так и тех, кто скрывается от испанского правосудия за пределами страны и в отношении которых выданы ордера об экстрадиции.

В шествии и митинге участвовали родственники политиков, представители партий, выступающих за независимость Каталонии, в том числе глава женералитета (правительства) Ким Торра, спикер парламента автономного сообщества Роже Торрен, бывший глава женералитета Артур Мас и другие.

"Мы вышли сегодня, выйдем завтра и будем выходить, сколько необходимо, чтобы они были освобождены, равно как и наш народ", — заявил Торра.

Члены так называемых комитетов защиты республики зашли в бывшую тюрьму Модело (рядом с ней завершилось шествие), развесили там плакаты "Остановим репрессии, будем действовать солидарно" и продолжили акцию протеста там.

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена 23 марта предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. Шесть человек объявлены в международный розыск, выданы ордера на их экстрадицию, девять политиков находятся в тюрьмах.

16 мая бельгийский суд отказал в выдаче экс-советника здравоохранения Тони Комина, экс-советника сельского хозяйства Меричель Серрет и экс-советника по культуре Луиса Пуча.

12 июля Высший суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что бывший глава правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон может быть экстрадирован в Испанию на основании обвинения в растрате государственных средств, признав экстрадицию на основании обвинения в организации восстания недопустимой.

Организация восстания в случае, если не было применено оружие, карается согласно испанскому законодательству тюремным заключением сроком от 15 до 25 лет, растрата госсредств в случае хищений более 250 тысяч евро — до 12 лет.