Палестинские группировки заявили, что договорились о перемирии с Израилем

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Палестинские группировки сектора Газа объявили о договоренности с Израилем о прекращении огня после суток ожесточенного противостояния, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление представителя движения "Исламский джихад*" Давуда Шихаба.

Израильтяне с ночи бомбят десятки целей в палестинском анклаве, добиваясь от правящего там движения ХАМАС прекращения ракетных обстрелов, пограничных беспорядков и пусков через границу воздушных шаров с горючими веществами.

"Достигнута договоренность о прекращении огня после интенсивных переговоров, которые прошли сегодня согласно каирским договоренностям 2014 года ", — заявил Шихаб. По данным телеканала, договоренность была достигнута при посредничестве Египта.

Палестинское агентство САФА, в свою очередь, сообщило со ссылкой на представителя движения ХАМАС Хазема Касема, что посредничество региональных и международных сил привело к окончанию периода эскалации и договоренности о возвращении к перемирию.

Обмен ударами Израиль называет самой масштабной эскалацией за четыре года, прошедших со времен последней крупной военной операции в секторе Газа. Летняя кампания 2014 года, перешедшая от дистанционных ударов к наземному вторжению и уличным боям, унесла жизни свыше 2 тысяч палестинцев и более 70 израильтян.

*Террористическая организация, запрещенная в России.