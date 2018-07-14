В городах Ирака прекратили работу ряда соцсетей на фоне протестов

МОСКВА/КАИР, 14 июл — РИА Новости. Работа Facebook и некоторых других сайтов прекращена во многих городах Ирака на фоне массовых антиправительственных протестов, сообщает курдский телеканал Rudaw со ссылкой на заявление представителя министерства транспорта и связи Иракского Курдистана Умеда Мохаммеда (Umed Mohammed).
"Помимо Facebook, иракское правительство также настаивает на блокировке других интернет-служб", — заявил Мохаммед. Представитель ведомства отметил, что данный шаг имеет временный характер, и работа сайтов будет восстановлена "как можно скорее".
Телеканал Al-Sumaria, в свою очередь, отмечает, что наряду с Facebook в Ираке была частично прекращена работа Twitter.
Также источники в центральной части и на юге страны сообщили телеканалу Al-Sumaria, что пользователи сталкиваются с трудностями при отправке фотографий и видео через интернет.
Акции протеста на юге Ирака начались около недели назад с портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели в прошлое воскресенье одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Сейчас протесты перекинулись и на другие провинции юга страны: Майсан, Кербела, ан-Наджаф, Ди-Кар, Басра, Бабиль. Демонстрантов и их "законные требования" поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в четверг вынужден был прервать свой визит в Брюссель, где он принимал участие в заседание международной коалиции по борьбе с ИГ*, и прибыть в Басру для переговоров с протестующими.
Как раннее сообщило государственное телевидение Ирака со ссылкой на свои источники, армейские части страны приведены в состояние повышенной боеготовности на случай обострения ситуации.
Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных моложе 24 лет.
*Террористическая организация, запрещенная в России.