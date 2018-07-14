В городах Ирака прекратили работу ряда соцсетей на фоне протестов

МОСКВА/КАИР, 14 июл — РИА Новости. Работа Facebook и некоторых других сайтов прекращена во многих городах Ирака на фоне массовых антиправительственных протестов, сообщает курдский телеканал Rudaw со ссылкой на заявление представителя министерства транспорта и связи Иракского Курдистана Умеда Мохаммеда (Umed Mohammed).

Массовые антиправительственные протесты населения, требующего от властей создания новых рабочих мест и наведения порядка в коммунальной сфере, возобновились в южных провинциях Ирака в субботу.

"Помимо Facebook, иракское правительство также настаивает на блокировке других интернет-служб", — заявил Мохаммед. Представитель ведомства отметил, что данный шаг имеет временный характер, и работа сайтов будет восстановлена "как можно скорее".

Телеканал Al-Sumaria, в свою очередь, отмечает, что наряду с Facebook в Ираке была частично прекращена работа Twitter.

Также источники в центральной части и на юге страны сообщили телеканалу Al-Sumaria, что пользователи сталкиваются с трудностями при отправке фотографий и видео через интернет.

Телеканал Al-Sumaria добавляет, что власти не опубликовали никаких предупреждений или объяснений в связи с проблемами в работе интернета.

Акции протеста на юге Ирака начались около недели назад с портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели в прошлое воскресенье одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Сейчас протесты перекинулись и на другие провинции юга страны: Майсан, Кербела, ан-Наджаф, Ди-Кар, Басра, Бабиль. Демонстрантов и их "законные требования" поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в четверг вынужден был прервать свой визит в Брюссель, где он принимал участие в заседание международной коалиции по борьбе с ИГ*, и прибыть в Басру для переговоров с протестующими.

Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда иракских динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест.

Как раннее сообщило государственное телевидение Ирака со ссылкой на свои источники, армейские части страны приведены в состояние повышенной боеготовности на случай обострения ситуации.

Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных моложе 24 лет.

*Террористическая организация, запрещенная в России.