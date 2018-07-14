Палестинцы за день выпустили по Израилю около ста ракет и мин

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Палестинские боевики выпустили за субботу по южным районам Израиля около 100 ракет и мин, из которых более 20 были перехвачены, сообщил командующий ПВО Израиля генерал Цвика Хаймович.

Продолжающийся с ночи обмен ударами военные называют самой масштабной эскалацией за четыре года, прошедшие со времен последней крупной операции против боевиков сектора Газа.

"На этот час около 100 ракет и мин были выпущены из сектора Газа по Израилю… Из этой сотни мы перехватили более 20 релевантных снарядов", — сказал генерал на брифинге для иностранных журналистов.

"Релевантных означает, что они представляли непосредственную угрозу для наших городов и военных объектов", — добавил он, пояснив, что система ПРО запрограммирована игнорировать ракеты, летящие на пустыри.

По данным Хаймовича, обстрелы ведут боевики из правящего в анклаве движения ХАМАС при поддержке идеологически близкого "Исламского джихада*". Они используют снаряды малой дальности, до десяти километров, при том что в их арсеналах есть гораздо более дальнобойные ракеты, сказал генерал.

Несмотря на установки ПРО "Железный купол", которые развернуты вдоль границ сектора Газа, одна ракета попала в дом в городе Сдероте, ранив трех местных жителей. Больше пострадавших с израильской стороны нет.

Израильская авиация с ночи бомбит десятки целей в секторе Газа, добиваясь от ХАМАС прекращения ракетных обстрелов, пограничных беспорядков и пусков через границу воздушных шаров с горючими веществами. Палестинские медики сообщили о двух погибших и 14 раненых.

Последняя крупная военной операции в секторе Газа, перешедшая от дистанционных ударов к наземному вторжению и уличным боям, унесла летом 2014 года жизни свыше 2 тысяч палестинцев и более 70 израильтян.

*Террористическая организация, запрещенная в России