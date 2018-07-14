Эксперт считает маловероятным возобновление подачи днепровской воды в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Предложение экс-премьера правительства Крыма, бывшего министра МВД Украины Анатолия Могилева о возобновлении поставок днепровской воды в Крым обсуждаемо, но его реализация в нынешних реалиях украинской предвыборной кампании маловероятна, сказал заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.

Бывший глава правительства Крыма, экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев ранее предложил не сбрасывать днепровскую воду в море, а подавать ее за деньги в Крым. Заявление Могилев сделал в связи со сложной ситуацией в сельскохозяйственной отрасли Крыма, обострившейся из-за засухи в 2018 году.

"В условиях уже практически начавшейся предвыборной кампании на Украине такое решение маловероятно. К примеру, тот же (журналист — ред.) Матвей Ганапольский считает, что продавать воду нельзя ни при каких обстоятельствам, такая же точка зрения доминирует в правящем классе на Украине", — сказал РИА Новости Форманчук.

Эксперт отметил, что позиция Могилева по вопросу поставок воды в Крым позитивна, тем более что выгода в результате реализации решения будет у обоих государств. Форманчук также отметил, что само публичное озвучивание варианта с поставкой воды в Крым в реалиях современной Украины неординарно.

"Надо понимать условия нахождения Могилева в украинском государстве. При этом ему не безразлична судьба Крыма, в этой части такое заявление я приветствую. Хотя засуха привела к потерям не только в Крыму, но и на юге Украины. Проблемы есть, вопрос покупки воды можно обсуждать — при условии разумной цены", — сказал Форманчук.

В прошлом Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения республики с Россией в 2014 году подача воды по каналу была полностью прекращена. Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды из Белогорского водохранилища на восток полуострова. Центральные и южные районы республики обеспечиваются водой естественных водохранилищ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>