Президент Колумбии попросил Трампа обсудить с Путиным поддержку Венесуэлы

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос попросил главу США Дональда Трампа убедить президента России Владимира Путина отказаться от поддержки действующего руководства Венесуэлы.

"Чтобы способствовать решению кризиса в Венесуэле, я прошу президента Трампа, чтобы он попросил Путина перестать поддерживать режим Мадуро", — написал Сантос на своей странице в Twitter

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, при этом итоги недавних выборов, на которых был переизбран президентом Николас Мадуро, многие страны мира не признали.

Ранее глава Колумбии попросил Организацию американских государств о срочном вмешательстве в ситуацию в Венесуэле и Никарагуа, где в ходе идущих с середины апреля протестов против правительства Даниэля Ортеги в Никарагуа погибли порядка 200 человек.

МИД РФ, комментируя сообщениях СМИ о возможных планах вторжения США в Венесуэлу, отмечал, что Москва считает категорически неприемлемым силовое решение в отношении Венесуэлы, это только усугубит ситуацию в стране.

Переговоры Дональда Трамп и Владимира Путина состоятся 16 июля в Хельсинки. Вашингтон и Москва обозначили весьма широкий круг вопросов, которые будут обсуждаться, что неудивительно, ведь это будет первая полноформатная двусторонняя встреча лидеров двух стран. До этого им удавалось встретиться лишь на полях других мероприятий: саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года.