Трое израильтян ранены при попадании палестинской ракеты в жилой дом

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Трое израильтян получили ранения в результате попадания палестинской ракеты в жилой дом в южном городе Сдероте, сообщили местные медики.

Боевики сектора Газа с ночи выпустили по сопредельным районам Израиля десятки реактивных и минометных снарядов, по меньшей мере четыре из которых упали в черте Сдерота.

"В 18.27 (совпадает с мск) в службу скорой помощи поступали сообщения о повреждении дома в районе Сдерота. Бригады медиков оказали помощь трем пострадавшим от осколков, которые в состоянии от легкого до средней тяжести эвакуированы в больницу", — говорится в пресс-релизе.

Сообщений об иных пострадавших от палестинских обстрелов пока не поступало. В пресс-службе полиции говорят о еще трех ракетах, которые упали в Сдероте.

По подсчетам армии, с 6.00 утра до 15.00 палестинские боевики выпустили по югу Израиля примерно 60 ракет и мин, десять из которых перехвачены установками ПРО "Железный купол". По итогам минувшей ночи военные сообщили о 35 пусках.

Израильская авиация в ответ бомбит десятки целей в секторе Газа, где, по данным палестинских медиков, есть двое погибших и 14 раненых.