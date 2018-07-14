Двое палестинцев погибли после израильского авиаудара по сектору Газа

Палестинцы рядом с кратером образовавшемся в результате удара с воздуха Израильской армией. Архивное фото

Палестинцы рядом с кратером образовавшемся в результате удара с воздуха Израильской армией. Архивное фото

ГАЗА, 14 июл — РИА Новости. Двое палестинцев погибли, 14 получили ранения в результате израильского авиаудара по недостроенному дому на одной из главных площадей города Газы, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Израильтяне с ночи бомбят десятки целей на территории анклава, добиваясь от правящего движения ХАМАС прекращения ракетных обстрелов, пограничных беспорядков и пусков через границу воздушных шаров с горючими веществами.

"Двое молодых палестинцев, которым было 15 и 16 лет, погибли, еще 14 человек получили ранения в результате израильского удара по недостроенному дому в западной части города Газа на площади аль-Катиба", — сказал собеседник агентства, ранее сообщавший о 12 пострадавших.

Сообщения об авиаударе по зданию на площади аль-Катиба, популярном месте отдыха местных жителей, военные пока не комментируют. Они говорят, что наносят удары исключительно по военным целям и призывают гражданское население держаться в стороне от подобных объектов.

Палестинские боевики ведут обстрелы юга Израиля, выпустив с ночи порядка 60 ракет и мин, часть из которых перехватили установки ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии.