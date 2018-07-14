Более ста тысяч жителей китайского Чунцина эвакуировали из-за паводков

ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Власти китайского города центрального подчинения Чунцин в центральной части страны были вынуждены временно эвакуировать в безопасные места свыше 100 тысяч жителей на время пикового уровня паводка, говорится в заявлении местных властей.
Власти распорядились также запустить экстренный режим работы дамб, чтобы как можно скорее снизить уровень воды и минимизировать ущерб от наводнения.
Помимо Чунцина от наводнений и сильных дождей пострадала соседняя с ним провинция Сычуань, а также северо-западная провинция Ганьсу. В пострадавшие районы направлены группы экстренных служб, чтобы на месте координировать спасательные работы в случае необходимости.
В аэропорту административного центра провинции Сычуань города Чэнду из-за непрекращающихся дождей серьезно нарушено авиасообщение, более 9 тысяч пассажиров пострадали из-за отмен и задержек рейсов. По данным международного аэропорта "Шуанлю", 33 рейса, направлявшиеся в Чэнду, были перенаправлены на посадку в другие расположенные поблизости города, задержан вылет свыше 80 рейсов, 15 отменены.