На Украине пьяный пилот вертолета задел ЛЭП и оставил без света пять сел

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Пьяный пилот вертолета винтом задел линию электропередачи в Черниговской области Украины, после чего совершил аварийную посадку, без света остались пять сел, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Бобровицком районе после того, как во время обработки полей винтом задел линию электропередачи. Без электроэнергии остались пять сел", — говорится в сообщении. Мужчина покинул место аварии, но был задержан полицией в соседнем районе.

Пилот находится в больнице, у него повысилось давление. Как выяснили полицейские, за штурвалом вертолета находился житель Кировоградской области, он не предоставил никаких документов на право управления вертолетом. По результатам медицинского осмотра выяснилось, что пилот был пьян.

Полиция завела уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов воздушных судов лицами, не являющимися работниками воздушного транспорта, санкция которой предусматривает штраф или ограничение свободы сроком до трех лет.