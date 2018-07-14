Черногорские полицейские нашли у побережья 1,3 тонны марихуаны

БЕЛГРАД, 14 июл — РИА Новости. Полиция Черногории обнаружила у южного побережья Адриатического моря вблизи границы с Албанией свыше 1,3 тонны марихуаны в пакетах, которые плавали в воде, сообщило ведомство.

Наркотики в море на самом юге Черногории первыми заметили сотрудники пограничной полиции в пятницу вечером.

"На расстоянии около 11 морских миль от впадения в море реки Бояны было замечено большое количество пакетов, которые плавали по волнам", — говорится в сообщении управления полиции республики. В район были высланы патрульные катера.

"На месте были обнаружены и собраны 62 пакета с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета, предположительно, марихуаной, общей массой 1,333 тонны", — уточнило ведомство.

Собранные пакеты переданы на экспертизу отделу по борьбе с наркотиками МВД, который должен выяснить их происхождение. Отмечается, что сотрудники полиции в настоящее время ведут поиск лиц, которые могли перевозить брошенные в море наркотики.

В июне албанские контрабандисты сбросили в море у берегов Италии 2,5 тонны готовой к употреблению марихуаны и скрылись на скоростном катере в территориальных водах Черногории, после того как их с воздуха заметила итальянская полиция.

В январе полиция Албании обнаружила 1,7 тонны готовой к употреблению марихуаны на брошенном катере в Адриатическом море.