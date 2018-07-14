Украинского пьяного чиновника, сбившего двух женщин, уволили

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Попавший в ДТП глава районной администрации Перечина написал заявление об увольнении и отстранен от должности, сообщил в субботу глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Ранее в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила, что пьяный глава районной администрации города Перечина Закарпатской области сбил на автомобиле двух женщин, одной из них выжить не удалось.

"Областная государственная администрация занимает принципиальную позицию — перед законом все равны, а за его нарушение следует отвечать. Особенно это касается чиновников. Председатель районной администрации по моему указанию уже написал заявление об увольнении и отстранен от должности, в Киев направлены материалы на его увольнение. (Виктор) Олефир задержан и находится в изоляторе временного содержания, по моей инициативе прокуратура и полиция будут настаивать в суде на его аресте", — цитирует Москаля его пресс-служба.

Он также сообщил, что поручил департаменту здравоохранения оказать максимальную медицинскую помощь травмированной женщине. "Я лично прошу прощения у потерпевших и их родственников за поведение главы районной администрации и выражаю им искренние соболезнования", — добавил Москаль.

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