Украинского пьяного чиновника, сбившего двух женщин, уволили

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Попавший в ДТП глава районной администрации Перечина написал заявление об увольнении и отстранен от должности, сообщил в субботу глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.
"Областная государственная администрация занимает принципиальную позицию — перед законом все равны, а за его нарушение следует отвечать. Особенно это касается чиновников. Председатель районной администрации по моему указанию уже написал заявление об увольнении и отстранен от должности, в Киев направлены материалы на его увольнение. (Виктор) Олефир задержан и находится в изоляторе временного содержания, по моей инициативе прокуратура и полиция будут настаивать в суде на его аресте", — цитирует Москаля его пресс-служба.
Он также сообщил, что поручил департаменту здравоохранения оказать максимальную медицинскую помощь травмированной женщине. "Я лично прошу прощения у потерпевших и их родственников за поведение главы районной администрации и выражаю им искренние соболезнования", — добавил Москаль.
О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>