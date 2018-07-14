Додон попросил Россию безвозмездно передать технику для молдавских городов

КИШИНЕВ, 14 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что обратился к главе России с просьбой о передаче техники российского производства городам Молдавии и рассчитывает, что это произойдет в ближайшие месяцы.

"Президент России принял и готов рассмотреть просьбу президента Республики Молдова о безвозмездной передаче техники российского производства для нужд молдавских городов и крупных населенных пунктов. Рассчитываю на то, что в ближайшие месяцы эта помощь от Российской Федерации начнёт поступать в молдавские населенные пункты", — написал Додон на своей странице в Facebook в субботу после встречи с Путиным.

По словам молдавского президента, во время встречи обсуждались двусторонние отношения и региональная ситуация.

"В ходе состоявшегося диалога положительно оценили возможности и перспективы качественного улучшения двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной областях. В связи с этим договорились предпринять дополнительные усилия в развитие нашей дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", — добавил Додон.

Президент Молдавии поблагодарил Путина за поддержку решения вопросов, касающихся повышения экспорта и выразил надежду на позитивную динамику в этой области.