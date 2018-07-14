Додон попросил Россию безвозмездно передать технику для молдавских городов

КИШИНЕВ, 14 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что обратился к главе России с просьбой о передаче техники российского производства городам Молдавии и рассчитывает, что это произойдет в ближайшие месяцы.
По словам молдавского президента, во время встречи обсуждались двусторонние отношения и региональная ситуация.
"В ходе состоявшегося диалога положительно оценили возможности и перспективы качественного улучшения двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной областях. В связи с этим договорились предпринять дополнительные усилия в развитие нашей дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", — добавил Додон.
Президент Молдавии поблагодарил Путина за поддержку решения вопросов, касающихся повышения экспорта и выразил надежду на позитивную динамику в этой области.