В День взятия Бастилии пилотажная группа перепутала цвета флага Франции

Самолеты французской пилотажной группы Patrouille de France во время традиционного военного парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже. 14 июля 2018

Самолеты французской пилотажной группы Patrouille de France во время традиционного военного парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже. 14 июля 2018

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. День взятия Бастилии — национальный праздник Франции — ознаменовался сразу несколькими конфузами. Знаменитая пилотажная группа перепутала цвета французского флага, а двое полицейских не справились с мотоциклами на глазах у президента страны.

День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. В этот день в 1789 году была взята крепость-тюрьма Бастилия, что считается началом Великой французской революции.

Не в том порядке

По случаю праздника в Париже прошел торжественный парад. В его воздушной части по традиции приняла участие пилотажная группа Patrouille de France ("Патруль де Франс"). Она выступает на легких самолетах Alpha Jet. Одной из самых известных фигур группы является "пронзенное сердце".

На параде авиагруппа обычно выпускает в небо над главным парижским проспектом — Елисейскими полями — полоски дыма, окрашенные в цвета национального флага.

Французский флаг состоит из трех вертикальных полос: синей, белой и красной. Всего в представлении с цветами флага участвуют девять самолетов — по три на каждый цвет.

Однако в этот раз зрители, наблюдавшие за парадом, увидели, что на месте первого "синего" самолета оказался самолет, выпустивший красную струю дыма.

In Paris today the big scandal is that an airplane put out the wrong color smoke during the flyover of the parade route… pic.twitter.com/U693hNzLU3 — Michel Floyd (@MichelFloyd) 14 июля 2018 г.​

Не рассчитали

Еще один инцидент произошел во время наземной части парада. Двое сотрудников полиции на мотоциклах столкнулись на площади Согласия на глазах у президента Франции Эммануэля Макрона и других гостей праздничного мероприятия.

Мотоциклисты пытались разъехаться, но не смогли этого сделать и врезались друг в друга. Никто не пострадал, мотоциклисты самостоятельно поднялись и вернулись в парадный строй под аплодисменты с трибуны.

В полиции и Национальной жандармерии пока никак не прокомментировали инцидент. По всей видимости, авария произошла из-за того, что один из мотоциклистов не смог рассчитать траекторию въезда на площадь.

Такие одинаковые цвета

Путаницей с флагами был отмечен и национальный праздник США — День независимости, который отмечался 4 июля. В этот день Аэрокосмический музей Сан-Диего поздравил американцев, опубликовав в фейсбуке фото самолетов, выпускающих цветной дым — белый, синий и красный, как на американском флаге.

"Наша семья из аэрокосмического музея желает вам счастливого Дня независимости! <…> Приходите, чтобы почтить память величайших героев в истории космоса", — говорилось в сообщении музея.

Однако пользователи быстро обратили внимание на то, что на фото изображены российские Су-25 и демонстрируют они не американский, а российский флаг.

Скриншот страницы музея San Diego Air & Space Museum в Facebook Скриншот страницы музея San Diego Air & Space Museum в Facebook

"Российское вмешательство. Опять. Или просто ленивые редакторы?" — пошутили в комментариях.

"Слава советским и российским пилотам!" — написал один из пользователей фейсбука.

"Спасибо за российский флаг в такой день", — подытожил Игорь Забавнов.

Кроме того, на необычную иллюстрацию обратили внимание представители российского издательско-полиграфического комплекса, отметив, что изображение было взято из их группы без разрешения.

Редакторы сообщества комментировать ошибку не стали. Вскоре фото с российскими самолетами исчезло со страницы музея.