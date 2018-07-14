Полиция впервые рассказала о главной линии расследования в Эймсбери

ЛОНДОН, 14 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Следствие по делу об отравлении в Эймсбери считает главной версией предположение о том, что причиной двух инцидентов в графстве Уилтшир было нервно-паралитическое вещество из одной партии. Об этом сообщил Скотленд-Ярд.

Накануне полиция заявила, что в доме отравившегося британца Чарли Роули нашли флакон из-под нервно-паралитического вещества. Однако ранее полиция не могла подтвердить, было ли это вещество из той же партии, что и то, которое стало причиной отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В Скотленд-Ярде заявили, что уже собрали более 400 вещественных доказательств в рамках расследования в Эймсбери.

"Среди них значительное количество потенциально загрязненных, все они были направлены на исследование в лабораторию Портон-Даун. В их числе и небольшой флакон, найденный по адресу Магглетон-Роуд (в доме Чарли Роули. — Прим. ред.), который, как уверено следствие, и стал причиной отравления Чарли и Дон", — говорится в полученном РИА Новости заявлении.

Полиция впервые рассказала о главной линии расследования.

"Продолжается работа в попытках установить, было ли нервно-паралитическое вещество из той же партии, что и использованное при атаке на Сергея и Юлию. Это остается главной линией расследования для следственной группы", — заявили в Скотленд-Ярде.

В заявлении отмечается, что следствие будет долгим из-за сложностей следственных и экспертных процедур при работе с потенциально загрязненными уликами.

"Это кропотливая и жизненно важная работа, которая, к сожалению, займет очень долгое время", — говорится в документе.

Каждый день эксперты и следователи могут выполнять только по два осмотра на каждом месте происшествия. Это объясняется длительностью облачения в костюмы химзащиты, ограниченным временем работы в них, сохраняющейся в Англии жарой, а также необходимостью организации полномасштабной операции с участием всех экстренных служб при транспортировке загрязненных улик в лабораторию. Полиция напоминает, что все работы по исследованию улик проводятся в военной лаборатории в Портон-Дауне.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества", их госпитализировали в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджесс вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули — пришел в сознание 10 июля.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлию.

Лондон утверждает, что к инциденту со Скрипалями причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. При этом Великобритания не приводит никаких доказательств в пользу своих обвинений.

Кроме того, как заявил Владимир Путин, Москва не раз предлагала Лондону всю необходимую помощь в расследовании и просила допустить ее к материалам дела, однако никаких ответов до сих пор нет. Великобритания также отказала России в доступе к Скрипалю и его дочери.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, обвинила главу британского правительства Терезу Мэй во лжи по делу об отравлении в Солсбери. Так, по ее словам, заявления Британии о том, что в исследовательском центре Портон-Даун установили страну изготовления отравляющего вещества, не соответствуют действительности — сам руководитель лаборатории опроверг эту информацию.

Еще одним примером лжи Захарова назвала утверждения, что у Москвы был мотив отравлять Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.