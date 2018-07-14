Кадыров назвал сообщения о казни чеченок в Афганистане фальшивыми

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "фальшивкой" информацию о том, что талибы в Афганистане казнили террористок группировки "Исламское государство"* из Чечни, заявив, что это очередная попытка создать видимость присутствия чеченских боевиков в Афганистане.

Как ранее сообщало агентство Khaama Press со ссылкой на данные Афганской национальной армии (АНА), талибы арестовали, изнасиловали и убили трех женщин-боевиков ИГ* в провинции Джаузджан. Погибшие были уроженками Чечни и Узбекистана.

"А на кого же ссылается Khaama Press? Якобы сообщили анонимные источники в 209-м корпусе афганской армии, которые в свою очередь ссылаются на "местные неназванные источники", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни уточнил, что это попытка создать видимость наличия в Афганистане "чеченских боевиков". "Если есть женщина, значит, есть и отряды чеченские", — добавил он.

"И в данном случае фальшивка порождена в агитпропе коалиционного командования или их учениками из местного дезинцентра", — заявил Кадыров.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана в настоящее время проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещена в России