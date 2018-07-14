РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Пользователи соцсетей высмеяли брифинг Порошенко на саммите НАТО‍

(обновлено: 17:21 14.07.2018)
045361
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли фотографию с совместного брифинга президента Украины Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе. 

Снимок опубликовал в Facebook главный редактор украинского издания "Таймер" Юрий Ткачев. На фото видно, что зал, где проходило мероприятие, оказался практически пустым, журналисты и фотографы заняли только несколько мест в первых рядах.

"Украина — НАТО: "Ваше мнение очень важно для нас", — отметил Ткачев в подписи к снимку.

В комментариях не удивились такой ситуации. По мнению пользователей, журналисты больше не рассчитывают услышать от украинского президента что-либо новое.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AP Photo / Ronald Zak
"Он у нас в какой палате?" В Сети высмеяли заявление Порошенко
"А чего там слушать? Один раз послушали пять лет назад, а дальше все то же самое", — отметил Ilja Bendik.

"Все журналисты ушли в пресс-центр ЧМ-2018", — поиронизировал Сергей Шутиков.

При этом некоторые пользователи попытались объяснить странный снимок тем, что на кадре была запечатлена "репетиция" выступления, и допустили, что все представители прессы в тот момент "вышли на обед".

Пустота в Мюнхене

У Порошенко уже есть опыт выступления перед практически пустым залом. Он приобрел его в феврале на Мюнхенской конференци по безопасности, где произносил речь.

Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018
© AFP 2018 / Thomas Kienzle
Мнение: политическая фигура Порошенко больше не вызывает иллюзий у Запада
Украинский лидер, как всегда, обвинил Россию в развязывании "гибридной войны" и в попытках "разрушить демократию", выступил против проведения в Крыму выборов российского президента и против строительства газопровода "Северный поток — 2". Западные страны он призвал "дожать" Россию в вопросе размещения полномасштабной миротворческой миссии ООН в Донбассе, а затем заявил, что российский флаг "не должен развеваться где-либо".

СМИ обратили внимание на то, что Порошенко выступал перед весьма малочисленной аудиторией. Его речь закончилась под вялые аплодисменты, а затем ему даже не задали вопросов.

Обозреватель немецкого издания Die Zeit Михаэль Туманн назвал выступление Порошенко "очередной дребезжащей обвинительной речью в адрес России". По его мнению, это стало свидетельством того, что теперь ситуацией на Украине среди европейцев интересуются только эксперты.

О чем Порошенко говорил в Брюсселе

В этот раз на саммите НАТО Порошенко опять заявил о "российской агрессии" и о том, что рассчитывает на поддержку Североатлантического альянса в вопросе о размещении миротворцев в Донбассе. 

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
"ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО
Также он говорил о том, что Украина не будет поддерживать никакие общеевропейские проекты с участием России, "особенно те, которые подрывают нашу безопасность", и снова выступил против "Северного потока — 2".

Заодно он предложил наиболее "эффективный" способ закупки российского газа — по мнению Порошенко, закупка топлива на российско-украинской границе в рамках энергетического союза с Европой обеспечила бы энергетическую безопасность и прекратила любые инсинуации.

"Самым главным" Порошенко считает то, что лидеры НАТО проявили единство, назвав "агрессией" политику России в отношении Украины.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Политолог: Порошенко сделал "странное своей бессмысленностью" заявление
Отдельно украинский лидер пожаловался на то, что на территории его страны активно действуют агенты российских спецслужб.

Служба безопасности Украины регулярно заявляет о задержаниях "агентов российских спецслужб" и россиян, которые якобы готовят диверсии на Украине. Москва, со своей стороны, неоднократно опровергала эти заявления. 

Кроме того, киевские власти продолжают возлагать на "российские спецслужбы" ответственность практически за все более или менее громкие преступления, будь то убийства журналистов или выходки националистических группировок. Как правило, никаких доказательств в поддержку версии о "российском следе" они так и не предоставляют.

"Бесплодные усилия"

Заявления Порошенко о "российских агентах" на Украине прокомментировал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Украинский политик рассказал, зачем Порошенко нужны "агенты ФСБ"
По его мнению, украинский президент пытается таким образом получить финансовую поддержку от НАТО, однако эти усилия, скорее всего, будут бесплодны.

"Агенты ФСБ" уже набили оскомину в западном обществе, а тут еще и Порошенко с очередной "русской проблемой". Будет сочувствие, будет пожимание рук, будут теплые слова и напутствия. А вот открытого кошелька не будет", — сказал Бальбек телеканалу RT.

Он также назвал действия президента Украины "войной с мыльными пузырями".

Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Бельгия
0
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Бельгия
0
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена