Пользователи соцсетей высмеяли брифинг Порошенко на саммите НАТО‍

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли фотографию с совместного брифинга президента Украины Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе.

Снимок опубликовал в Facebook главный редактор украинского издания "Таймер" Юрий Ткачев. На фото видно, что зал, где проходило мероприятие, оказался практически пустым, журналисты и фотографы заняли только несколько мест в первых рядах.

"Украина — НАТО: "Ваше мнение очень важно для нас", — отметил Ткачев в подписи к снимку.

В комментариях не удивились такой ситуации. По мнению пользователей, журналисты больше не рассчитывают услышать от украинского президента что-либо новое.

"А чего там слушать? Один раз послушали пять лет назад, а дальше все то же самое", — отметил Ilja Bendik.

"Все журналисты ушли в пресс-центр ЧМ-2018", — поиронизировал Сергей Шутиков.

При этом некоторые пользователи попытались объяснить странный снимок тем, что на кадре была запечатлена "репетиция" выступления, и допустили, что все представители прессы в тот момент "вышли на обед".

Пустота в Мюнхене

У Порошенко уже есть опыт выступления перед практически пустым залом. Он приобрел его в феврале на Мюнхенской конференци по безопасности, где произносил речь.

Украинский лидер, как всегда, обвинил Россию в развязывании "гибридной войны" и в попытках "разрушить демократию", выступил против проведения в Крыму выборов российского президента и против строительства газопровода "Северный поток — 2". Западные страны он призвал "дожать" Россию в вопросе размещения полномасштабной миротворческой миссии ООН в Донбассе, а затем заявил, что российский флаг "не должен развеваться где-либо".

СМИ обратили внимание на то, что Порошенко выступал перед весьма малочисленной аудиторией. Его речь закончилась под вялые аплодисменты, а затем ему даже не задали вопросов.

Обозреватель немецкого издания Die Zeit Михаэль Туманн назвал выступление Порошенко "очередной дребезжащей обвинительной речью в адрес России". По его мнению, это стало свидетельством того, что теперь ситуацией на Украине среди европейцев интересуются только эксперты.

О чем Порошенко говорил в Брюсселе

В этот раз на саммите НАТО Порошенко опять заявил о "российской агрессии" и о том, что рассчитывает на поддержку Североатлантического альянса в вопросе о размещении миротворцев в Донбассе.

Также он говорил о том, что Украина не будет поддерживать никакие общеевропейские проекты с участием России, "особенно те, которые подрывают нашу безопасность", и снова выступил против "Северного потока — 2".

Заодно он предложил наиболее "эффективный" способ закупки российского газа — по мнению Порошенко, закупка топлива на российско-украинской границе в рамках энергетического союза с Европой обеспечила бы энергетическую безопасность и прекратила любые инсинуации.

"Самым главным" Порошенко считает то, что лидеры НАТО проявили единство, назвав "агрессией" политику России в отношении Украины.

Отдельно украинский лидер пожаловался на то, что на территории его страны активно действуют агенты российских спецслужб.

Служба безопасности Украины регулярно заявляет о задержаниях "агентов российских спецслужб" и россиян, которые якобы готовят диверсии на Украине. Москва, со своей стороны, неоднократно опровергала эти заявления.

Кроме того, киевские власти продолжают возлагать на "российские спецслужбы" ответственность практически за все более или менее громкие преступления, будь то убийства журналистов или выходки националистических группировок. Как правило, никаких доказательств в поддержку версии о "российском следе" они так и не предоставляют.

"Бесплодные усилия"

Заявления Порошенко о "российских агентах" на Украине прокомментировал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

По его мнению, украинский президент пытается таким образом получить финансовую поддержку от НАТО, однако эти усилия, скорее всего, будут бесплодны.

"Агенты ФСБ" уже набили оскомину в западном обществе, а тут еще и Порошенко с очередной "русской проблемой". Будет сочувствие, будет пожимание рук, будут теплые слова и напутствия. А вот открытого кошелька не будет", — сказал Бальбек телеканалу RT.

Он также назвал действия президента Украины "войной с мыльными пузырями".