Экс-глава МВД Украины предложил Киеву план "возвращения" Крыма

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев предложил киевским властям снабжать Крым водой из Днепра.

По его словам, это поможет Киеву в "реинтеграции" полуострова. Могилев заявил, что без подачи воды извне Крым "засохнет", потому что в северной и центральной части полуострова "много пустот" и "нет больших запасов воды".

"Если мы считаем, что граждане, живущие в Крыму, — граждане Украины, и думаем о дальнейшей реинтеграции Крыма, то надо думать о людях, которые там живут. А мы понимаем, что вода — одна из самых важных составляющих в жизнеобеспечении человека. <…> Там может быть катастрофа, в засушливые годы, но она может быть исправлена только при подаче воды из Днепра в Крым", — сказал Могилев в интервью телеканалу "112 Украина".

Экс-министр также предложил Киеву продавать на полуостров пресную воду, вместо того, чтобы "сбрасывать ее в Черное море".

Ранее депутат Рады и один из лидеров организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев заявил о наличии "реальных проблем с водой" в Крыму из-за перекрытия Северо-Крымского канала, через который Киев обеспечивал до 85% потребностей полуострова. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Джемилев "выдает желаемое за действительное" и подчеркнул, что на полуострове достаточно необходимых ресурсов.

Украинские политики и чиновники не раз говорили о "возвращении" Крыма. Так, экс президент страны Леонид Кравчук предлагал для этой цели предоставить полуострову особый статус, при котором "субъектом власти будут крымские татары". Высказывались на эту тему и бывший министр обороны и лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко, и Юлия Тимошенко.

Крым вернулся состав России после референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение высказались более 95% жителей полуострова. Москва не раз заявляла, что голосование прошло в соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма "закрыт окончательно".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.