Помпео отметил прогресс в переговорах с Мексикой по НАФТА

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В результате переговоров с властями Мексики по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) был достигнут значительный прогресс, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Televisa, опубликованному на сайте госдепартамента США.

Ранее сообщалось, что в пятницу высокопоставленная делегация США во главе с госсекретарем Майком Помпео прибыла в столицу Мексики. Помпео провел встречу с действующим президентом Энрике Пеньей Ньето и главой МИД Мексики Луисом Видегараем. Кроме того, прошли переговоры с победителем президентских выборов Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (вступит в должность с 1 декабря).

"Был достигнут значительный прогресс, и обе мои встречи, как с президентом Пеньей Ньето, так и с избранным президентом Обрадором, каждый из них дал понять, что приоритетом для них является решение остающихся нерешенных вопросов, заключение соглашения", — заявил Помпео.

США, Канада и Мексика с 2017 года ведут переговоры по актуализации североамериканской зоны свободной торговли, которую американский президент Дональд Трамп считает невыгодной для США и из которой он неоднократно грозил выйти.