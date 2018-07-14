Посольство России раскритиковало расследование отравления в Эймсбери

Сотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в Эймсбери

Сотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в Эймсбери

ЛОНДОН, 14 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Процедура "независимой верификации" обнаруженного в Эймсбери отравляющего вещества, вновь инициированная Лондоном, непрозрачна и не соответствует механизмам Конвенции о запрещении химического оружия, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

Накануне МИД Великобритании сообщил, что в начале следующей недели инспекторы ОЗХО приедут в Британию для исследования вещества, контейнер с которым нашли в доме пострадавшего при отравлении в Эймсбери Чарли Роули.

"Данная инициатива — еще один шаг по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации. В очередной раз призываем британские власти проявить открытость в расследовании, пока еще можно попытаться исправить тот ущерб, который они уже нанесли международному имиджу своей страны", — заявил пресс-секретарь.

Он напомнил, что Россия после инцидента со Скрипалями неоднократно предлагала применить механизмы, предусмотренные пунктом 2 статьи 9 Конвенции о запрете химоружия, для совместного расследования случившегося.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

"Однако британская сторона наотрез отказалась от какого-либо сотрудничества с нами, не дала вразумительных ответов на наши законные, резонные и содержательные вопросы. Вместо этого она, как известно, прямо подрывая букву и дух КЗХО, продолжила выдвигать в адрес России многочисленные безосновательные обвинения, отказываясь от ведения конструктивного диалога", — сказал дипломат.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества", их госпитализировали в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджесс вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули — пришел в сознание 10 июля.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлию.

Лондон утверждает, что к инциденту со Скрипалями причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. При этом Великобритания не приводит никаких доказательств в пользу своих обвинений.

Кроме того, как заявил Владимир Путин, Москва не раз предлагала Лондону всю необходимую помощь в расследовании и просила допустить ее к материалам дела, однако никаких ответов до сих пор нет. Великобритания также отказала России в доступе к Скрипалю и его дочери.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, обвинила главу британского правительства Терезу Мэй во лжи по делу об отравлении в Солсбери. Так, по ее словам, заявления Британии о том, что в исследовательском центре Портон-Даун установили страну изготовления отравляющего вещества, не соответствуют действительности — сам руководитель лаборатории опроверг эту информацию.

Еще одним примером лжи Захарова назвала утверждения, что у Москвы был мотив отравлять Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.