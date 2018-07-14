ПАРИЖ, 14 июл — РИА Новости. Знаменитая французская пилотажная группа Patrouille de France, участвовавшая в воздушной части парада по случаю национального французского праздника — Дня взятия Бастилии — над Парижем, перепутала последовательность цветов в флаге страны.
Однако в этот раз зрители, наблюдавшие за парадом, увидели, что на месте первого "синего" самолета оказался самолет, выпустивший красную струю дыма.
Французская пилотажная группа Patrouille de France ("Патруль де Франс") выступает на легких самолетах Alpha Jet. Одной из самых известных ее фигур является "пронзенное сердце".
По информации телеканала BFMTV, в общей сложности участие в параде на Елисейских полях приняли 4290 военнослужащих, 220 транспортных средств, 250 лошадей. В небе над городом пролетели 64 самолета и 30 вертолетов.
День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. В этот день в 1789 году была взята крепость-тюрьма Бастилия, что ознаменовало начало Великой французской революции.
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