Самолеты французской пилотажной группы Patrouille de France во время традиционного военного парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже. 14 июля 2018

Самолеты французской пилотажной группы Patrouille de France во время традиционного военного парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже. 14 июля 2018

ПАРИЖ, 14 июл — РИА Новости. Знаменитая французская пилотажная группа Patrouille de France, участвовавшая в воздушной части парада по случаю национального французского праздника — Дня взятия Бастилии — над Парижем, перепутала последовательность цветов в флаге страны.

Французский флаг состоит из трех вертикальных полос: синей, белой и красной. Полоски дыма, окрашенного в такие цвета, пилотажная группа традиционно выпускает в небо над главным парижским проспектом — Елисейскими полями. Всего в представлении с цветами флага участвуют девять самолетов — по три на каждый цвет.

Однако в этот раз зрители, наблюдавшие за парадом, увидели, что на месте первого "синего" самолета оказался самолет, выпустивший красную струю дыма.

Французская пилотажная группа Patrouille de France ("Патруль де Франс") выступает на легких самолетах Alpha Jet. Одной из самых известных ее фигур является "пронзенное сердце".

Инцидент с цветным дымом не стал единственным происшествием на прошедшем в субботу параде. Так, в ходе проезда мотоциклистов двое из них упали на площади Согласия, совсем рядом с трибунами, где сидели президент Франции Эммануэль Макрон и его гости. В результате инцидента никто не пострадал, упавшие мотоциклисты, поднявшись, вернулись в парадный строй.

По информации телеканала BFMTV, в общей сложности участие в параде на Елисейских полях приняли 4290 военнослужащих, 220 транспортных средств, 250 лошадей. В небе над городом пролетели 64 самолета и 30 вертолетов.

День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. В этот день в 1789 году была взята крепость-тюрьма Бастилия, что ознаменовало начало Великой французской революции.

В субботу президент России Владимир Путин поздравил Макрона с праздником.