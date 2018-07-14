В Японии четыре человека погибли за сутки из-за жары, сообщили СМИ

ТОКИО, 14 июл — РИА Новости. В Японии за один день четыре человека погибли и 1042 были госпитализированы из-за сильной жары, установившейся на обширной территории, включая пострадавшие от недавнего наводнения районы, сообщило агентство Киодо.

Четыре человека скончались от теплового удара в префектурах Сидзуока, Сига, Хиросима и Тояма.

Жаркая погода установилась в пострадавших от наводнения районах. Так, в Хиросиме столбик термометра поднялся до отметки в 37 градусов. В Гифу, Киото, Миэ — до 38 градусов. Ситуация в пострадавших районах усугубляется тем, что там не работает водоснабжение.

По прогнозам, в воскресенье на большей территории страны удержится жаркая погода, температура вновь приблизится к 40-градусной отметке.