Французские вертолеты усилят сектор безопасности Украины, заявил Порошенко

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что поставка французских вертолетов усилит операционные возможности сектора безопасности страны, сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства.

Ранее в субботу пресс-служба кабмина сообщила, что правительство Украины и компания Airbus Helicopters подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нужд госслужбы по чрезвычайным ситуациям, национальной полиции, нацгвардии и пограничной службы.

По данным пресс-службы президента, Порошенко накануне подписал закон "О ратификации Соглашения между правительством Украины и Франции об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты на Украине".

"Поставка французских вертолетов усилит операционные возможности сектора безопасности Украины… Сумма, выделяемая на этот контракт, является очень значительной, и мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов могла бы пойти для вооруженных сил Украины", — цитирует Порошенко пресс-служба.

Указывается, что Порошенко в субботу провел встречу с представителями компании Airbus Helicopters. Как отмечается, Порошенко во время встречи сообщил, что поручил премьеру Украины Владимиру Гройсману и главе МВД Арсену Авакову проработать вопрос поставки части вертолетов для вооруженных сил и при необходимости внести уточнения по комплектации вертолетов для таких целей.