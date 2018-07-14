Израильская авиация атаковала десятки целей в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (296)

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Израильская авиация за последний час атаковала десятки объектов палестинских боевиков в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Военные назвали налет третьей волной бомбардировок анклава с минувшей ночи.

Поводом для него стали ракетные обстрелы, пограничные беспорядки и запуск воздушных змеев с горючими веществами с территории сектора Газа.

Удары пришлись по четырем военным комплексам в анклаве. Основной целью бомбардировки армия назвала штаб военизированных формирований ХАМАС (движения, правящего в секторе Газа) в городе Бейт-Лахии.

Обмен ударами

Накануне тысячи палестинцев приняли участие в протестных акциях, которые в приграничной полосе переросли в столкновения с военными и попытки прорыва на израильскую сторону. В стычках погибли двое палестинцев и был ранен израильский офицер.

В ответ на это израильская армия приступила к бомбардировкам. Среди атакованных целей военные упоминают два "наступательных террористических" тоннеля и тренировочный лагерь боевиков.

Палестинцы, со своей стороны, начали ракетные обстрелы. Как заявляли израильские военные, за ночь они зафиксировали 35 пусков из сектора Газа, а днем было выпущено еще 20 снарядов.

Обмен ударами обошелся без потерь с обеих сторон, но обозначил угрозу дальнейшей эскалации напряженности вокруг анклава.