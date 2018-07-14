РИМ, 14 июл – РИА Новости. Итальянские правоохранители конфисковали у предпринимателя, ведущего игрока на рынке мяса сицилийского Палермо, различное имущество на 21 миллион евро, сообщает в субботу Финансовая гвардия страны.
Формозо называют "человеком чести", то есть доверенным лицом семьи "Коза Ностра" Мизилмери. Двое его братьев были пожизненно осуждены за организацию теракта 1993 года в Милане, который унес жизни 5 человек.
В числе конфискованного у него имущества 19 автомобилей, 66 единиц недвижимости, банковские счета, страховые полисы и ряд коммерческих организаций, которым он владел через третьих лиц. Под арест попали крупное агентство недвижимости и две компании под общим названием "Царь мяса", занимавшие ведущие позиции среди поставщиков мяса в супермаркеты Палермо и пригородов.