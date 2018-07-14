В ЛНР обвинили "Правый сектор"* в вербовке детей из неблагополучных семей

ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Экстремистская организация "Правый сектор"* организовала в Луганской области вербовку детей из неблагополучных семей, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

По его словам, учебное подразделение "Правого сектора"* базируется в детском лагере "Чайка" в Старобельске. Детей там обучают практическим навыкам ведения боя и выживания в условиях войны.

По данным Народной милиции, для отбора кандидатов экстремисты привлекают местные правоохранительные органы и те сообщают о детях, которые могут стать потенциальными учениками лагеря.

"При задержании несовершеннолетних преступников правоохранители предлагают им альтернативу — понести наказание за совершенное деяние или отправиться на обучение в лагерь фашистско-националистического воспитания молодежи", — сказал Марочко.

Он призвал мировую общественность и международные организации пресечь эти действия, поскольку они направлены на "зарождение нового поколения фашистов в центре Европейского континента".

*Организация, запрещенная в России.