БАКУ, 14 июл – РИА Новости. Арестованы три человека, которые подозреваются в участии в беспорядках в Гяндже на западе Азербайджана, где произошло вооруженное нападение на главу города и были убиты два офицера полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Во вторник МВД Азербайджана сообщило, что полиция пресекла несанкционированный митинг в городе Гянджа, около 40 человек задержаны, во время стычки погибли двое полицейских. Митингующие выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Эльмара Велиева. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

"В результате оперативно-следственных мер были арестованы подозреваемые в участии в теракте в Гяндже три человека. Также на азербайджано-российской границе были задержаны четыре, на азербайджано-грузинской — один человек, подозреваемые в участии в теракте", — сообщил источник.

После беспорядков глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов "поручил усилить охрану воинских частей, организовать на высоком уровне ежедневную служебную деятельность, повысить бдительность на позициях, расположенных в прифронтовой зоне", сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи, второго по величине города республики, и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте.

Возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев. МВД сообщило, что в рамках этого дела арестованы 12 человек.