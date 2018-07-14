МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Заявления Минюста США призваны создать негативный информационный фон накануне встречи президента России с его американским коллегой Дональдом Трампом, однако вряд ли повлияют на ход их переговоров 16 июля, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Полагаю, что это не возымеет должного эффекта, так как Путин и Трамп серьёзно настроены обсудить текущее состояние отношений Москвы и Вашингтона. Такие меры применяются только для того, чтобы снова ударить по Трампу, в очередной раз демонизировать Россию, загнать американского президента в положение, когда он не сможет принимать самостоятельных решений, потому что будет бояться обвинений в свой адрес", — добавил собеседник агентства.
На пресс-конференции в пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что Минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах Минюста нет.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.
Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.