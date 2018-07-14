МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Заявления Минюста США призваны создать негативный информационный фон накануне встречи президента России с его американским коллегой Дональдом Трампом, однако вряд ли повлияют на ход их переговоров 16 июля, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Эти заявления делаются лишь с одной целью – создать негативный информационный фон перед встречей Путина и Трампа в Хельсинки. Никаких фактических доказательств о вмешательстве сотрудников российской военной разведки в американские выборы, которые подтверждали бы выводы комиссии Мюллера, нет. Это политическая кампания тех сил в США, которые не хотят, чтобы российско-американские отношения вышли из того тупика, в котором они сейчас находятся, на хоть сколько позитивную динамику", — сказал Коротченко РИА Новости.

"Полагаю, что это не возымеет должного эффекта, так как Путин и Трамп серьёзно настроены обсудить текущее состояние отношений Москвы и Вашингтона. Такие меры применяются только для того, чтобы снова ударить по Трампу, в очередной раз демонизировать Россию, загнать американского президента в положение, когда он не сможет принимать самостоятельных решений, потому что будет бояться обвинений в свой адрес", — добавил собеседник агентства.

На пресс-конференции в пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что Минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах Минюста нет.

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Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.