Украина и Франция подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для ВСУ

КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Правительство Украины и французская компания Airbus helicopters подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нужд госслужбы по чрезвычайным ситуациям, национальной полиции, нацгвардии и пограничной службы, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Правительство Украины и французский авиагигант Airbus helicopters подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нужд национальной полиции, государственной службы по чрезвычайным ситуациям, государственной пограничной службы и национальной гвардии. Соглашение подписано в доме правительства в присутствии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на Украину поступят 21 вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125. Стоимость контракта составила 555 миллионов евро, она учитывает как закупку вертолетов, так и техническую поддержку и обучение пилотов и обслуживающего персонала. Часть средств предоставляет пул французских банков, а также казначейство Франции в форме среднесрочных кредитов.

Как отмечается, вертолеты будут использоваться для обеспечения общественного порядка, антитеррористических мероприятий, охраны государственной границы, воздушной разведки, охраны особо важных объектов, аэромедицинской эвакуации, доставки оперативных групп реагирования и спасателей, проведения поисково-спасательных работ и даже тушения пожаров.