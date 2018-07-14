В Афганистане талибы казнили террористок ИГ* из Чечни и Узбекистана

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* казнили трех женщин-боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на фоне продолжающихся боевых действий в провинции Джаузджан на севере Афганистана, передает агентство Khaama Press со ссылкой на афганских военных.

По данным Афганской национальной армии (АНА), талибы арестовали, изнасиловали и убили трех женщин-боевиков ИГ* в провинции Джаузджан. Погибшие были уроженками Чечни и Узбекистана.

Как отмечает агентство, между группировками идет борьба за влияние в провинции. Во время последнего столкновения между ИГ и талибами 12 боевиков ИГ* были убиты и по меньшей мере 33 получили ранения. Со стороны талибов погибли три боевика, не менее восьми получили ранения.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана в настоящее время проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещена в России