МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы готовят импичмент заместителю генерального прокурора США Роду Розенстайну, который выдвинул против 12 россиян обвинения по делу о "российском вмешательстве" в американские выборы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Как пишет издание, документ об импичменте могут представить в понедельник, 16 июля, но дата может и измениться.
Обвинения против россиян
Накануне Розенстайн заявил, что Минюст выдвинул новые обвинения по делу о "российском вмешательстве" в выборы президента США. Речь идет о 12 россиянах, которые, как утверждает Розенстайн, работали на российскую разведку и были причастны к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии. Однако выводов о том, повлияли ли эти действия на исход президентских выборов, в документах Минюста нет.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
По мнению Владимира Путина, дело о "российском вмешательстве" — это следствие внутренних распрей в США. При этом глава российского государства выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.