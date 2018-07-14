МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы готовят импичмент заместителю генерального прокурора США Роду Розенстайну, который выдвинул против 12 россиян обвинения по делу о "российском вмешательстве" в американские выборы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, подготовка к импичменту находится в завершающей стадии. Республиканцы обвиняют Розенстайна в медленном ходе расследования деятельности агентов ФБР, которые, по мнению конгрессменов, предвзято относятся к президенту Дональду Трампу.

Как пишет издание, документ об импичменте могут представить в понедельник, 16 июля, но дата может и измениться.

Обвинения против россиян

Накануне Розенстайн заявил, что Минюст выдвинул новые обвинения по делу о "российском вмешательстве" в выборы президента США. Речь идет о 12 россиянах, которые, как утверждает Розенстайн, работали на российскую разведку и были причастны к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии. Однако выводов о том, повлияли ли эти действия на исход президентских выборов, в документах Минюста нет.

Спецпрокурор Роберт Мюллер уже больше года ведет расследование по поводу "российского вмешательства" в выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией, которые опровергают и в Белом доме, и в Кремле. Аналогичные расследования идут и в обеих палатах конгресса США. При этом никаких доказательств какого-либо "вмешательства" так никто и не представил.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

По мнению Владимира Путина, дело о "российском вмешательстве" — это следствие внутренних распрей в США. При этом глава российского государства выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.