Президент Эритреи прибыл в Эфиопию с ответным визитом

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Президент Эритреи Исайяс Афеворки в субботу прилетел в Аддис-Абебу для встречи с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом, сообщил глава канцелярии премьера.

"Президент Афеворки прибыл в свой второй дом, Аддис-Абебу. По приземлении его тепло приветствовал его брат премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Добро пожаловать домой, президент Исайяс!" — написал глава канцелярии эфиопского премьера Фитсум Арига в своем аккаунте в Twitter.

Арига добавил, что в аэропорту несколько тысяч жителей Эфиопии приветствовали президента Эритреи. Люди пели песни, радостно кричали и аплодировали.

Восьмого июля премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел в Асмэре переговоры об урегулировании территориального спора с президентом Эритреи Исайясом Афеворки. В министерстве информации Эритреи отметили, что встреча лидеров двух стран стала первой в своем роде за 20 лет и ознаменовала новую эру мира и сотрудничества. По итогам встречи Ахмед и Афеворки подписали совместную декларацию о мире и дружбе, что Совбез ООН назвал историческим событием "с далеко идущими позитивными последствиями для региона Африканского Рога и за его пределами".