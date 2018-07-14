Южная Корея заявила протест из-за полета российских Ту-95МС

ТОКИО, 14 июл — РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи вызвало российского военного атташе Андрея Фалилеева из-за пролета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые, как утверждает южнокорейская сторона, нарушили опознавательную зону ее ПВО. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военное ведомство.

"Вторжение российских самолетов в опознавательную зону ПВО не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. В связи с тем, что есть риск столкновения в воздухе, мы просим Россию признать серьезность инцидента и принять меры для недопущения подобного впредь", — цитирует агентство заявление, которое представитель южнокорейского Минобороны передал российскому военному атташе.

Кроме того, МИД Южной Кореи передал сожаления в связи с инцидентом второму лицу в российском посольстве в Сеуле Максиму Волкову.

Ранее агентство Ренхап сообщило со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов о том, что российские стратегические ракетоносцы четыре раза несанкционированно входили в зону опознавания ПВО и оставались там примерно по 20 минут, но после предупреждений покинули ее. Как утверждают южнокорейские военные, российские военные самолеты входят в опознавательную зону ПВО не в первый раз в этом году, но впервые это произошло четырежды за день.

Российское Министерство обороны, в свою очередь, сообщило РИА Новости, что два Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана. При этом на отдельных этапах маршрута их сопровождали южнокорейские и японские истребители. Во время полета экипажи ракетоносцев отработали попутную дозаправку топливом в воздухе.

Все полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ других государств, подчеркнули в российском военном ведомстве.