Южная Корея заявила протест из-за полета российских Ту-95МС

ТОКИО, 14 июл — РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи вызвало российского военного атташе Андрея Фалилеева из-за пролета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые, как утверждает южнокорейская сторона, нарушили опознавательную зону ее ПВО. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военное ведомство.
Кроме того, МИД Южной Кореи передал сожаления в связи с инцидентом второму лицу в российском посольстве в Сеуле Максиму Волкову.
Российское Министерство обороны, в свою очередь, сообщило РИА Новости, что два Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана. При этом на отдельных этапах маршрута их сопровождали южнокорейские и японские истребители. Во время полета экипажи ракетоносцев отработали попутную дозаправку топливом в воздухе.
Все полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ других государств, подчеркнули в российском военном ведомстве.