В Сети высмеяли "выступление" Порошенко на саммите НАТО

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли фотографию с совместного брифинга президента Украины Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе. Снимок опубликовал главный редактор украинского издания "Таймер" Юрий Ткачев в Facebook.
"Украина-НАТО: "Ваше мнение очень важно для нас", — отметил Ткачев в подписи к фото.
В комментариях не удивились такой ситуации, отметив, что журналисты больше не рассчитывают услышать от украинского президента что-либо новое.
"А чего там слушать? Один раз послушали пять лет назад, а дальше все то же самое", — отметил Ilja Bendik.
"Все журналисты ушли в пресс центр ЧМ-2018", — поиронизировал Сергей Шутиков.
При этом некоторые пользователи попытались объяснить странный снимок тем, что на кадре была запечатлена "репетиция" выступления, и допустили, что все представители прессы в тот момент "вышли на обед".