В украинском Николаеве ограничат водоснабжение

КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Предприятие "Николаевводоканал" сообщило, что в связи с непоставками жидкого хлора предприятием "ДнепрАзот" в Николаеве будет ограничено водоснабжение.

Ранее "Киевводоканал" сообщил, что подача воды в централизованную водопроводную сеть в ряде регионов и городов Украины может быть ограничена, а в некоторых городах полностью прекращена в связи с прекращением работы завода "ДнепрАзот", который производит жидкий хлор. В пятницу премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство решило вопрос с поставками хлора для обеззараживания питьевой воды.

"В результате остановки производства жидкого хлора предприятием "ДнепрАзот" поставщик "Николаевводоканал" отказался от обязательств по договору… В связи с минимальным запасом жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды в городе Николаев с 10.00 16 июля будет снижено водоснабжение абонентам "Николаевводоканал" до нормализации поставок жидкого хлора", — говорится в сообщении пресс-службы предприятия в Facebook.