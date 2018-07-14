Путин поздравил Макрона с Днем взятия бастилии

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии, заметив, что страны вместе могут многое сделать для решения актуальных вопросов глобальной повестки дня, сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства дал высокую оценку российско-французским отношениям, которые традиционно играют особую роль в европейских делах, являются важным фактором обеспечения мира, безопасности и стабильности на континенте", — говорится в сообщении.

Путин выразил надежду, что итоги майского визита Макрона в Россию будут способствовать развитию взаимовыгодных связей и политического диалога между Москвой и Парижем в различных областях.

"Уверен, что, действуя сообща, наши страны могут многое сделать для решения актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня", — приводятся слова президента в сообщении.