В Азербайджане началось коллегиальное заседание после беспорядков в Гяндже

БАКУ, 14 июл – РИА Новости. Расширенное коллегиальное заседание проходит в эти минуты в МВД Азербайджана, на нем будут обсуждены беспорядки в Гяндже, где произошло вооруженное нападение на главу города и были убиты два офицера полиции во время стычек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Во вторник МВД Азербайджана сообщило, что полиция пресекла несанкционированный митинг в Гяндже, около 40 человек задержаны, во время стычки погибли двое полицейских. Митингующие выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Эльмара Велиева. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

"Расширенное коллегиальное заседание проводится в МВД, в нем участвуют начальники управлений, отделов полиции всех регионов Азербайджана. В числе прочих вопросов будут обсуждены беспорядки в Гяндже", — сказал источник.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи, второго по величине города республики, и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте.

Возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев. МВД сообщило, что в рамках этого дела арестованы 12 человек.