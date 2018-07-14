В Азербайджане началось коллегиальное заседание после беспорядков в Гяндже

БАКУ, 14 июл – РИА Новости. Расширенное коллегиальное заседание проходит в эти минуты в МВД Азербайджана, на нем будут обсуждены беспорядки в Гяндже, где произошло вооруженное нападение на главу города и были убиты два офицера полиции во время стычек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Расширенное коллегиальное заседание проводится в МВД, в нем участвуют начальники управлений, отделов полиции всех регионов Азербайджана. В числе прочих вопросов будут обсуждены беспорядки в Гяндже", — сказал источник.
Возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев. МВД сообщило, что в рамках этого дела арестованы 12 человек.