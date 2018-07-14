Тайвань примет на вооружение американские вертолеты "Апач"

ПЕКИН, 14 июл — РИА Новости. Партия ударных вертолётов "Апач" AH-64E, поставленных Тайваню США, официально поступят на вооружение ВС острова в следующий вторник, заявили в минобороны Тайваня.

Церемония официального принятия в эксплуатацию 29 ударных вертолётов изначально планировалась на 11 июля, однако из-за супертайфуна "Мария", затронувшего остров, была перенесена на 17 июля, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Официальный представитель минобороны Тайваня Чэнь Чжунцзи подчеркнул, что все вертолёты были многократно протестированы в течение почти 4 лет и имеют высокие показатели эффективности и точности в ведении военных действий на суше и воде, а также в условиях ассимметричных боевых действий.

Тайвань в ноябре 2013 года получил первую партию вертолетов "Апач" AH-64E. Всего Тайвань заказал 30 вертолетов этой модели, сумма сделки, которая вызвала крайнее недовольство Пекина, оценивается в 6,5 миллиарда долларов.

Последний вертолёт этой партии по контракту между США и Тайванем был поставлен в октябре 2014 года, с тех вор вооружённые силы острова проводили регулярные испытания боевых машин, в то числе в ходе многочисленных военных учений.

Один из поставленных вертолётов потерпел крушение в апреле 2014 года в ходе учебного полёта. Остальные вертолёты находятся в распоряжении 601-й авиационной бригады ВВС Тайваня, базирующейся в городе Таоюань.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.