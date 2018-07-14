ХАМАС выпустил 17 ракет по Израилю в ответ на удары по Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Израильская авиация атаковала в ночь на субботу в секторе Газа объекты палестинских боевиков, которые ответили ракетными обстрелами южных районов еврейского государства, сообщила Армия обороны Израиля.

Военные насчитали 17 ракет, выпущенных с территории анклава, пять из них были сбиты установками ПРО "Железный купол".

"Сегодня ночью боевые самолеты атаковали наступательный террористический туннель на юге сектора Газа, а также несколько террористических объектов в военных комплексах по всему анклаву, включая инфраструктуру для подготовки поджогов и тренировочный лагерь террористической организации ХАМАС", — сообщила армейская пресс-служба.

"Во время налета было зафиксировано приблизительно 17 пусков из сектора Газа в направлении Израиля. Пять из них были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол", — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших с обеих сторон пока не поступало.

Бомбардировки сектора Газа военные назвали ответом на вчерашние палестинские беспорядки, а также продолжающиеся запуски через границу воздушных шаров и змеев с привязанными к ним горючими веществами.