Трамп на 10 минут опоздал на чай к Елизавете‍ II

ЛОНДОН, 14 июл – РИА Новости. Американские СМИ сообщили об опоздании президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете Второй, однако Букингемский дворец и объективные данные трансляции прибытия американского лидера опровергают это.

Об опоздании Трампа сообщили американские телеканалы CNN и CBS, которые ранее действующий президент США обвинял в публикации фальшивых новостей (fake news). Тем не менее, согласно прямой трансляции поездки Трампа в Виндзор, которую вел телеканал Sky News, в 16.58 по местному времени (18.58 мск) автомобиль с президентом и первой леди въехал на территорию внутреннего двора Виндзорского замка, и ровно в 17.00 (19.00 мск) американский лидер с супругой стояли перед встречавшей их королевой Великобритании. Президент США въехал в замок не на своем лимузине, он воспользовался услугами королевского гаража, водители которого знакомы с протоколом мероприятий с участием королевы.

"Все прошло по ранее составленному графику", — заявила представитель Букингемского дворца, комментируя новости об опоздании Трампа.