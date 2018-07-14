США обвинили 12 россиян во "вмешательстве" в выборы

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Минюст США выдвинул новые обвинения против 12 россиян в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования о якобы вмешательстве РФ в выборы в США, сообщил на пресс-конференции в пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн.

Как говорится в распространенном минюстом тексте обвинений, они обвиняются в хакерских атаках на компьютерную сеть Демократической партии США: якобы незаконно получали конфиденциальную информацию и обнародовали ее.

Перечисленные в документе Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, среди прочего, обвиняются в "причастности" ко взлому электронной почты людей, связанных с кампанией кандидата в президенты США Хилари Клинтон. Иван Ермаков обвиняется якобы во взломе сервера Национального комитета Демократической партии США и краже писем. Алексей Лукашев, по заявлению властей США, якобы осуществлял фишинг-атаки в отношении работников кампании Клинтон.

Сергей Моргачев, как говорится в документе, якобы руководил группой людей, которые разработали вредоносную программу X-Agent. К ее созданию якобы оказались причастны еще два обвиняемых — Николай Козачек и Павел Ершов. За установкой вредоносного кода, по данным Минюста, якобы следил Артем Малышев. Александр Осадчук, среди прочего, якобы помогал в распространении в соцсетях контента, направленного против Клинтон. Он, как и Алексей Потемкин, обвиняется в обнародовании документов, украденных при взломе, говорится в тексте.

Последним в списке указан Анатолий Ковалев, который, как считают в США, вместе с "единомышленниками" якобы взломал сайт комиссии представителей по наблюдению за ходом выборов и украл данные, связанные с полумиллионом избирателей. Позже они якобы искали уязвимости в системах, курирующих проведение выборов.

"След" ГРУ

По словам Розенстайна, упомянутые в обвинениях россияне якобы работали на два подразделения, которые "руководились непосредственно Государственным разведывательным управлением, известным как ГРУ. Подразделения были вовлечены в активные кибероперации, направленные на вмешательство в президентские выборы-2016".

Как утверждает прокурор, одно из подразделений якобы было вовлечено в кражу информации с компьютеров, другое — ответственно за распространение этой информации. Доказательств этих обвинений Розенстайн не привел. В опубликованном Минюстом США документе лишь утверждается, что речь идет, в частности, о подразделениях ГРУ генштаба ВС РФ 26165 и 74455.

Влияния на выборы не было

Обвинительный документ против 12 россиян не содержит данных о влиянии их действий на исход выборов в США в 2016 году, подчеркнул при этом Розенштайн.

Он также заявил, что не "хочет спекулировать" на тему влияния действий на подсчет голосов и результат выборов, пояснив, что это не является целью расследования. Он также сообщил, что обвинительное заключение не содержит обвинений против граждан США.

Реакция МИД России

Розенштайн сообщил, что расследование "вмешательства" продолжится, и добавил, что президент США Дональд Трамп проинформирован о выдвинутых против россиян обвинениях.

МИД РФ назвал очередные антироссийские обвинения в США постыдной комедией, подрывающей доверие к американской демократии.

"Вызывает сожаление, что в Вашингтоне стало нормой тиражирование лживой информации, а уголовные дела заводятся по явным политическим мотивам", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Остается вопрос: как долго там будут продолжать ломать эту постыдную комедию, позорящую США. Ведь рано или поздно ее инициаторам придется отвечать за ущерб, который они из своих узкокорыстных интересов причинили и продолжают причинять американской демократии, подрывая доверие к ней", — заявляет российский МИД.

"Очевидно, что цель этого вброса — испортить атмосферу перед российско-американским саммитом", — отметили в ведомстве.

"Теперь влиятельные политические силы США, противящиеся нормализации отношений между нашими странами и уже два года промышляющие откровенной клеветой, спешат выжать максимум из очередной "пустышки", про которую быстро забудут", — добавили в МИД.

Позиция Кремля

Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы США и оказывать влияние на выборы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"По поводу темы вмешательства-невмешательства в избирательные процессы: как до нас доходят сигналы, американцы эту тему обозначат, но я хочу еще раз в преддверии этой встречи подтвердить, что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться во внутренние процессы, тем более в избирательные процессы в США, оказывать влияние на американские выборы", — сказал Ушаков журналистам.

"Это особенно важно подчеркнуть в преддверии той шумихи, которая заворачивается накануне промежуточных, ноябрьских выборов (в США) в этом году. Еще раз подчеркну, что не вмешивались и не вмешиваемся", — добавил он.

При этом Ушаков отметил, что Москва готова рассмотреть факты, подтверждающие вмешательство РФ в выборы в США, если у американцев они есть.

Обвинения во вмешательстве

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. На протяжении последнего времени показания по делу давали многие близкие к Трампу люди.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", нет.