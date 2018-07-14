США намерены продолжить сотрудничество с Мексикой при новом президенте

МЕХИКО, 14 июл – РИА Новости. Правительство США продолжит сотрудничество с Мексикой при новом президента Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
Он заявил о готовности работать вместе с Мексикой и Канадой по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА. "Поддержка американских рабочих для нас является ключевой вещью, для президента (США Дональда) Трампа — в части актуализации НАФТА", – сказал госсекретарь.
В Мехико Помпео провел встречи с действующим президентом Энрике Пеньей Ньето, главой МИД Луисом Видегараем и будущим президентом Обрадором, вступающим в должность 1 декабря.