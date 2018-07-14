Эксперт прокомментировал обвинения США в адрес 12 россиян

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что новые обвинения министерства юстиции США в адрес 12 российских граждан во "вмешательстве" в американские выборы носят заказной характер. Подобную точку зрения он высказал в интервью RT.

"Американская юстиция носит заказной характер и используется для сведения политических счётов", — заявил российский эксперт.

По мнению Брутера, Мюллер проводит расследование без определенной причины, которая бы позволила ему вести подобное расследование.

Он также считает, что спецпрокурор присвоил право на ведение дела, а помогла ему в этом поддержка со стороны американской юстиции.

Ранее американские власти выдвинули обвинения в рамках "российского дела" против 12 граждан России, якобы работавших на ГРУ. В американском Минюсте заявили, что обвиняемые были причастны к хакерским атакам.

Российский МИД назвал данные утверждения "постыдной комедией". Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал новые обвинения США, назвав их бездоказательными и голословными.