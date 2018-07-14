Лавров прокомментировал высылку Грецией российских дипломатов

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Последние события в Греции идут в русле политики Великобритании и США, которая основана на бездоказательной риторике в адрес Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ведущему RT Ларри Кингу.

В среду греческая газета "Катимерини" со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщила, что Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает еще двум дипломатам въезд в страну "за противоправные действия против национальной безопасности".

Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, комментируя планы высылки российских дипломатов, указал на "поведение, направленное на вмешательство в проблему бывшей югославской республики Македония". Чиновник в правительстве Греции рассказал РИА Новости, что высылка российских дипломатов из Греции является "конкретным инцидентом" и не связана с отношениями двух стран. В МИД РФ отметили, что высылка российских дипломатов из Греции не вносит позитива в двусторонние отношения, и сообщили, что действия Афин не останутся без ответа.

Лавров отметил, что Запад формирует политику в отношении России на основе бездоказательных формулировок в стиле "весьма вероятно" и "нет другого правдоподобного объяснения". По его словам, такой подход демонстрируют Вашингтон и Лондон, опираясь в своих внешнеполитических шагах на ничем не подкрепленные заявления о расследованиях предполагаемого "вмешательства" в выборы в США и "российский след" в инциденте в Солсбери.

"То же самое мы совсем недавно видели в Греции: "весьма вероятно" — и ни единого факта нам не представляют", — заявил Лавров.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента России называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Лавров еще в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.