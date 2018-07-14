Лавров назвал идеальный итог встречи Путина с Трампом

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Идеальным исходом саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет разморозка каналов связи по ключевым вопросам, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью ведущему RT Ларри Кингу.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.

"Идеальный исход саммита – это если нам удастся договориться задействовать все каналы по вопросам, по которым у нас есть разногласия, понять, сможем ли мы найти общие точки соприкосновения по этим вопросам, а также определить проблемы, над решением которых мы можем с пользой сотрудничать ради интересов обеих стран и международного сообщества, ради стратегической стабильности", — сказал Лавров.

По словам главы российского МИД, большинство налаженных за долгие годы каналов связи между Москвой и Вашингтоном по таким важным вопросам как терроризм, энергетика, незаконный оборот наркотиков, кибербезопасность и региональные конфликты, были заморожены.

Министр напомнил, что сейчас российские и американские военные и дипломаты проводят лишь эпизодические встречи, главным образом, по Сирии.

"У нас также есть канал по Украине: помощник президента Путина и спецпредставитель США (Курт Волкер — ред.) встречались несколько раз, но без видимого прогресса, потому что на каждой встрече наши американские коллеги отклоняются от минских соглашений, которые являются выражением консолидированного мнения по украинскому кризису. Однако мы продолжаем попытки, и я надеюсь, что мы обязательно обсудим этот вопрос в Хельсинки", — отметил Лавров.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что саммит в Хельсинки будет способствовать восстановлению приемлемого уровня доверия между двумя странами. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность торга в ходе встречи и отметил, что ее четкой повестки не существует.