Лавров назвал идеальный итог встречи Путина с Трампом

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Идеальным исходом саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет разморозка каналов связи по ключевым вопросам, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью ведущему RT Ларри Кингу.
Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.
"Идеальный исход саммита – это если нам удастся договориться задействовать все каналы по вопросам, по которым у нас есть разногласия, понять, сможем ли мы найти общие точки соприкосновения по этим вопросам, а также определить проблемы, над решением которых мы можем с пользой сотрудничать ради интересов обеих стран и международного сообщества, ради стратегической стабильности", — сказал Лавров.
По словам главы российского МИД, большинство налаженных за долгие годы каналов связи между Москвой и Вашингтоном по таким важным вопросам как терроризм, энергетика, незаконный оборот наркотиков, кибербезопасность и региональные конфликты, были заморожены.
Министр напомнил, что сейчас российские и американские военные и дипломаты проводят лишь эпизодические встречи, главным образом, по Сирии.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что саммит в Хельсинки будет способствовать восстановлению приемлемого уровня доверия между двумя странами. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность торга в ходе встречи и отметил, что ее четкой повестки не существует.